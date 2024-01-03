В ООН закликали Сполучені Штати відмінити першу смертну кару за допомогою азотної маски

Ув'язнений може зазнати “жорстокого, нелюдського поводження, яке принижує гідність або навіть тортур", заявили експерти.

Експерти ООН закликали владу США не продовжувати заплановану кару ув'язненого за допомогою гіпоксії азоту, пише Reuters.

Вони заявили, що через таку страту чоловік може зазнати “жорстокого, нелюдського поводження, яке принижує гідність або навіть тортур”.

Кеннета Сміта, засудженого за замовне вбивство у в 1988 році, мають стратити в американському штаті Алабама 25 січня. Чоловіка планують позбавити кисню за допомогою маски для обличчя, приєднаної до балона з азотом.

58-річний Сміт – один з двох мешканців США, які пережили спробу невдалої страти. У 2022 році не вдалося провести заплановану кару смертельною ін'єкцією, коли численні спроби ввести внутрішньовенний катетер у вену були безрезультатними.

“Це буде перша спроба страти за допомогою гіпоксії азоту”, − заявили спеціальні доповідачі ООН. Вони підкреслили, що такий метод, зокрема, суперечить забороні на тортури.

Адвокати Сміта заявили, що неперевірений протокол убивства газом може порушувати заборону Конституції США щодо “жорстоких і незвичайних покарань”, а друга спроба стратити його будь-яким методом є неконституційною.

Більшість страт у США проводяться з використанням смертельних доз барбітурату, але деякі штати не можуть отримати ліки через закон Європейського Союзу, який забороняє фармацевтичним компаніям продавати в'язницям ліки, які можна використовувати під час страт.