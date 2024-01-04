Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
ГоловнаСвіт

Хезболла готова “воювати без правил” в разі війни Лівану з Ізраїлем, - Насралла

Також Насралла наголосив, що вбивство одного з лідерів ХАМАС аль-Арурі не залишиться без покарання.

Хезболла готова “воювати без правил” в разі війни Лівану з Ізраїлем, - Насралла
EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Лідер ліванського радикального угруповання Хезболла Хасан Насралла попередив Ізраїль про небезпеку війни проти Лівану.

Про це повідомляє Аль-Джазіра.

“Якщо ворог думає вести війну проти Лівану, то наша боротьба буде без стелі, без обмежень, без правил. І вони знають, що я маю на увазі”, – сказав Насралла.

Він запевнив, що Хезболла не боїться війни.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також Насралла наголосив, що вбивство аль-Арурі не залишиться без покарання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies