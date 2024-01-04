Хезболла готова “воювати без правил” в разі війни Лівану з Ізраїлем, - Насралла

Лідер ліванського радикального угруповання Хезболла Хасан Насралла попередив Ізраїль про небезпеку війни проти Лівану.
Про це повідомляє Аль-Джазіра.
“Якщо ворог думає вести війну проти Лівану, то наша боротьба буде без стелі, без обмежень, без правил. І вони знають, що я маю на увазі”, – сказав Насралла.
Він запевнив, що Хезболла не боїться війни.
Також Насралла наголосив, що вбивство аль-Арурі не залишиться без покарання.
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