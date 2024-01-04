Хезболла готова “воювати без правил” в разі війни Лівану з Ізраїлем, - Насралла

Також Насралла наголосив, що вбивство одного з лідерів ХАМАС аль-Арурі не залишиться без покарання.

Лідер ліванського радикального угруповання Хезболла Хасан Насралла попередив Ізраїль про небезпеку війни проти Лівану.

Про це повідомляє Аль-Джазіра.

“Якщо ворог думає вести війну проти Лівану, то наша боротьба буде без стелі, без обмежень, без правил. І вони знають, що я маю на увазі”, – сказав Насралла.

Він запевнив, що Хезболла не боїться війни.

Також Насралла наголосив, що вбивство аль-Арурі не залишиться без покарання.