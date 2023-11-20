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У ЦАХАЛі заявили про ліквідацію ще трьох командирів ХАМАСу

Під час нічних авіаударів знешкоджено командирів ХАМАСу.

У ЦАХАЛі заявили про ліквідацію ще трьох командирів ХАМАСу
Начальник Південного командування ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Фінкельман (у центрі) у секторі Гази, 30 жовтня 2023
Фото: Сили оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що під час нічних авіаударів у секторі Газа винищувачі вбили трьох командирів роти ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

Відомо, що удари завдали після інформації про їх місцезнаходження, наданої управлінням військової розвідки.

Крім того ЦАХАЛ повідомляє, що війська бригади Нахаль ідентифікували групу бойовиків ХАМАС, які прямували до будівлі неподалік від них у Секторі Гази, і завдали авіаудару. Будівля також використовувалася як склад зброї та була зруйнована під час удару.

Нагадаємо, журналісти CNN показали кадри з тунелів терористів ХАМАС, виявлених на території найбільшої лікарні Гази аль-Шифа. У матеріалі йдеться, що на шляху до лікарні практично кожна будівля мала пошкодження від обстрілів, багато з них взагалі зруйновані.

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