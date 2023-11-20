У ЦАХАЛі заявили про ліквідацію ще трьох командирів ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що під час нічних авіаударів у секторі Газа винищувачі вбили трьох командирів роти ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

Відомо, що удари завдали після інформації про їх місцезнаходження, наданої управлінням військової розвідки.

Крім того ЦАХАЛ повідомляє, що війська бригади Нахаль ідентифікували групу бойовиків ХАМАС, які прямували до будівлі неподалік від них у Секторі Гази, і завдали авіаудару. Будівля також використовувалася як склад зброї та була зруйнована під час удару.

Нагадаємо, журналісти CNN показали кадри з тунелів терористів ХАМАС, виявлених на території найбільшої лікарні Гази аль-Шифа. У матеріалі йдеться, що на шляху до лікарні практично кожна будівля мала пошкодження від обстрілів, багато з них взагалі зруйновані.