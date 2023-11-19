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Прем'єр Канади Трюдо заявив, що тему Ізраїлю, Палестини і Гази обговорять на саміті Канада-ЄС

Захід запланований на прийдешній тиждень.

Прем'єр Канади Трюдо заявив, що тему Ізраїлю, Палестини і Гази обговорять на саміті Канада-ЄС
Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це йдеться в дописі Трюдо в соцмережі Х.

Трюдо повідомив, що під час бесіди йшлося про ситуації в Ізраїлі, Газі та на Західному березі.

Також сторони обговорили важливість "побудови майбутнього, в якому ізраїльтяни та палестинці зможуть жити у мирі та безпеці". 

"Ми продовжимо цю розмову на саміті Канада-ЄС цього тижня", - додав Трюдо.

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Нагадаємо, нині Урсула фон дер Ляєн зустрілася з королем Йорданії Абдаллою ІІ і висловилася на підтримку рішення про створення двох держав як "єдиний спосіб досягти миру".

Президент США Джо Байден в авторській статті для The Washington Post зазначив, що після закінчення військової операції Ізраїлю у секторі Гази Палестина має отримати повну незалежність, щоб принести мир на Близький Схід.

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