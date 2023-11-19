Прем'єр Канади Трюдо заявив, що тему Ізраїлю, Палестини і Гази обговорять на саміті Канада-ЄС

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це йдеться в дописі Трюдо в соцмережі Х.

Трюдо повідомив, що під час бесіди йшлося про ситуації в Ізраїлі, Газі та на Західному березі.

Aujourd’hui, j’ai parlé avec @vonderLeyen de la situation en Israël, à Gaza et en Cisjordanie et de l’importance de bâtir un avenir où les Israéliens et les Palestiniens peuvent vivre en paix et en sécurité. On poursuivra cette conversation lors du Sommet Canada-UE cette semaine. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 19, 2023

Також сторони обговорили важливість "побудови майбутнього, в якому ізраїльтяни та палестинці зможуть жити у мирі та безпеці".

"Ми продовжимо цю розмову на саміті Канада-ЄС цього тижня", - додав Трюдо.

Нагадаємо, нині Урсула фон дер Ляєн зустрілася з королем Йорданії Абдаллою ІІ і висловилася на підтримку рішення про створення двох держав як "єдиний спосіб досягти миру".

Президент США Джо Байден в авторській статті для The Washington Post зазначив, що після закінчення військової операції Ізраїлю у секторі Гази Палестина має отримати повну незалежність, щоб принести мир на Близький Схід.