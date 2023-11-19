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США, Ізраїль та ХАМАС наближаються до укладення угоди про звільнення частини заручників в обмін на паузу у війні

Перемовини, як заявляє американська сторона, сягнули "дуже чутливої стадії".

США, Ізраїль та ХАМАС наближаються до укладення угоди про звільнення частини заручників в обмін на паузу у війні
Фото: EPA/UPG

Переговорники США, Ізраїлю та ХАМАС наближаються до угоди про звільнення деяких заручників, який терористи захопили 7 жовтня, передає NBC News.

Натомість має бути призупинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАСом.

США заявили, що робота над досягненням угоди продовжується.

Перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер заявив, що переговори щодо звільнення понад 200 заручників, яких, ймовірно, утримував ХАМАС у Секторі Гази, "сягнули дуже чутливої стадії", передає телеканал ABC.

"Ми стежимо за цим кожну хвилину, годину за годиною упродовж декількох тижнів. І це неймовірно високий пріоритет для всіх нас у цій адміністрації, включаючи, звичайно, президента", - зазначив Файнер.

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Нагадаємо, днями голови МЗС Євросоюзу не змогли досягти згоди в питанні заклику до припинення вогню в Газі.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув заклики до припинення вогню в Газі, доки не будуть повернуті все заручники, захоплені бойовиками палестинського угруповання ХАМАС.

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