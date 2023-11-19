Перелік претендентів на пост генсека НАТО поповнив глава МЗС Латвії

У представників країн Балтії можуть бути невеликі шанси очолити блок через агресивну налаштованість до Росії.

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш висловив готовність стати генеральним секретарем НАТО, повідомляє Bloomberg.

Як ідеться в заяві речника Каріньша, міністр готовий "зробити внесок в Альянс своїм досвідом керівництва на посаді прем'єр-міністра, чітким розумінням російської загрози, сильною позицією щодо України і доведеним досвідом досягнення міжнародного консенсусу".

Каріньш готовий балотуватися, якщо Латвія вирішить подати свого кандидата на пост глави Альянсу.

Видання зазначає, що латвійський міністр хоч і є уродженцем США, та може зіткнутися з перепонами на шляху до обрання на пост генсека НАТО. Країни Балтії вважаються надто агресивно налаштованими шодо Росії, що може завадити їхнім представникам очолити Альянс.

Серед інших кандидатів на посаду очільника блоку називають, зокрема, прем'єрку Естонії Каю Каллас та главу уряду Нідерландів Марка Рютте. Термін повноважень нинішнього генсека Єнса Столтенберга закінчиться у жовтні 2024 року.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що "відкрита" до призначення генеральним секретарем НАТО, якщо її підтримають. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що не виключає вступу на посаду глави оборонного альянсу.