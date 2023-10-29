Прем'єр-міністр Нідерланді Рютте заявив, що зацікавленій у посаді очільника НАТО

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив сьогодні, що не виключає вступу на посаду глави оборонного альянсу НАТО.

Про це пише Politico.

Пост генерального секретаря НАТО “дуже цікавий”, − сказав Рютте в ефірі нідерландського радіо.

Рютте планує залишити внутрішню політику після виборів у Нідерландах у листопаді після краху його уряду в липні. Він раніше заявляв, що не хоче брати на себе таку важливу міжнародну роль як лідер блоку.

Однак сьогодні Рютте сказав, що бути головою оборонного альянсу означатиме, що він “все ще може зробити свій внесок”.

Рютте, одного з лідерів Європи з найдовшим терміном служби, пов’язували з низкою вищих посад, зокрема постом у НАТО.

Єнс Столтенберг, який очолює НАТО з 2014 року, влітку погодився залишитися на посаді до жовтня 2024 року.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав 23 жовтня протокол про вступ Швеції до НАТО.