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Прем'єр-міністр Нідерланді Рютте заявив, що зацікавленій у посаді очільника НАТО

Раніше він відкидав можливість очолити оборонний альянс.

Прем'єр-міністр Нідерланді Рютте заявив, що зацікавленій у посаді очільника НАТО

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив сьогодні, що не виключає вступу на посаду глави оборонного альянсу НАТО.

Про це пише Politico.

Пост генерального секретаря НАТО “дуже цікавий”, − сказав Рютте в ефірі нідерландського радіо.

Рютте планує залишити внутрішню політику після виборів у Нідерландах у листопаді після краху його уряду в липні. Він раніше заявляв, що не хоче брати на себе таку важливу міжнародну роль як лідер блоку.

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Однак сьогодні Рютте сказав, що бути головою оборонного альянсу означатиме, що він “все ще може зробити свій внесок”.

Рютте, одного з лідерів Європи з найдовшим терміном служби, пов’язували з низкою вищих посад, зокрема постом у НАТО.

Єнс Столтенберг, який очолює НАТО з 2014 року, влітку погодився залишитися на посаді до жовтня 2024 року.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав 23 жовтня протокол про вступ Швеції до НАТО.

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