Ізраїль припиняє співпрацю з SpaceX через Starlink для Сектора Гази

"ХАМАС використовуватиме його для терористичної діяльності. У цьому немає сумнівів", заявили в уряді.

Ізраїль припиняє співпрацю з компанією SpaceX Ілона Маска, оскільки той оголосив, що супутникова система Starlink забезпечуватиме зв’язок у Секторі Гази.

Про це заявив міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Караї на соцплатформі X.

Караї підкреслив, що Ізраїль використовуватиме всі наявні у нього засоби для боротьби з цим.

Міністр підкреслив, що ХАМАС використовуватиме його для терористичної діяльності. “У цьому немає сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. ХАМАС − це ІДІЛ”, − сказав він.

Караї додав, що, можливо, Маск захоче обумовити “це звільненням наших викрадених немовлят, синів, дочок, людей похилого віку”. “До того часу мій офіс припинить усі зв’язки зі Starlink”, − заявив чиновник.

Israel will use all means at its disposal to fight this.



HAMAS will use it for terrorist activities. There is no doubt about it, we know it, and musk knows it. HAMAS is ISIS.



Perhaps Musk would be willing to condition it with the release of our abducted babies, sons, daughters,… https://t.co/pRNOlnINbZ — 🇮🇱שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) October 28, 2023

Нагадаємо, у Конгресі США вимагають розслідування зриву Маском української атаки на кораблі РФ біля Криму. Мільярдер підтвердив, що SpaceX зірвала українську спецоперацію, не активувши Starlink у регіоні на запит української влади.