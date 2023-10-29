Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Ердоган закликав співвітчизників підтримати Палестину
Ердоган закликав співвітчизників підтримати Палестину
Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті
Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
ГоловнаСвіт

Ізраїль припиняє співпрацю з SpaceX через Starlink для Сектора Гази

"ХАМАС використовуватиме його для терористичної діяльності. У цьому немає сумнівів", заявили в уряді.

Ізраїль припиняє співпрацю з SpaceX через Starlink для Сектора Гази
Фото: Вікіпедія

Ізраїль припиняє співпрацю з компанією SpaceX Ілона Маска, оскільки той оголосив, що супутникова система Starlink забезпечуватиме зв’язок у Секторі Гази.

Про це заявив міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Караї на соцплатформі X.

Караї підкреслив, що Ізраїль використовуватиме всі наявні у нього засоби для боротьби з цим.

Міністр підкреслив, що ХАМАС використовуватиме його для терористичної діяльності. “У цьому немає сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. ХАМАС − це ІДІЛ”, − сказав він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Караї додав, що, можливо, Маск захоче обумовити “це звільненням наших викрадених немовлят, синів, дочок, людей похилого віку”. “До того часу мій офіс припинить усі зв’язки зі Starlink”, − заявив чиновник.

Нагадаємо, у Конгресі США вимагають розслідування зриву Маском української атаки на кораблі РФ біля Криму.  Мільярдер підтвердив, що SpaceX зірвала українську спецоперацію, не активувши Starlink у регіоні на запит української влади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies