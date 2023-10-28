Головне за суботу, 28 жовтня: ворожі штурми на шести напрямках фронту, наслідки буревію

48 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, буревій в Україні, перехід на зимовий час, наземна операція в Секторі Гази. Яким запам’ятається 612-й день повномасштабної війни.

Через негоду в Україні є загиблі і травмовані.

Через сильний вітер та несприятливу погоду у 14 областях України було знеструмлено 1045 населених пунктів, повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Без світла опинилися населені пункти у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Черкаській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.

Вранці у Києві сильний вітер пошкодив десятки автівок та травмував 7 людей. Внаслідок падіння дерев двоє чоловіків загинули.

Заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба повідомив, що ще одна людина загинула в області.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 48 бойових зіткнень.

Російські загарбники спробували провести штурми на шести напрямках фронту, але безуспішно.

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб противника.

Окупанти завдали 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснили 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28 жовтня – в нашій новині.

У ніч проти неділі, 29 жовтня, Україна о 04:00 перейде на зимовий час. Стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”. Відповідно до постанови, на території України щорічно годинникова стрілка переводиться на годину вперед в останню неділю березня о 3:00 і в останню неділю жовтня о 4:00 – на годину назад.

У суботу армія Ізраїлю заявила, що розширює свою наземну операцію в Секторі Гази за допомогою піхоти та бронетехніки за підтримки «масованих» ударів з повітря та моря, у тому числі й бомбардування тунелів ХАМАС у Секторі Гази, пише The Washington Post.

Ізраїльські військові оприлюднили зображення колон танків, які повільно рухаються відкритими районами Гази, і заявили, що військові літаки розбомбили десятки тунелів і підземних бункерів ХАМАС.

«Сили ЦАХАЛу все ще перебувають на землі і продовжують війну», — заявив у суботу речник армії, контр-адмірал Деніел Хагарі. Він додав, що почався наступний етап, який переросте в повний наземний наступ на півночі Гази.

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