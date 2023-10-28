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Буревій знеструмив понад тисячу населених пунктів в Україні

Найбільше постраждала Хмельницька область.

Буревій знеструмив понад тисячу населених пунктів в Україні
Фото: Патрульної поліції м. Київ

Через сильний війтер та несприятливу погоду у 14 областях України знеструмленими залишаються 1045 населених пунктів, – повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Наразі без світла залишаються населені пункти у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Черкаській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.

"Загалом без електроенергії 306 000 споживачів. Більшість із них – на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів", – зазначили у Міненерго.

Також на території області вимикалися лінія міждержавного з'єднання з Угорщиною 750 кВ і ПЛ 750 кВ. Там також ведуться відновлювальні роботи.

Нагадаємо, вранці у Києві сильний вітер пошкодив десятки автівок та травмував 7 людей. Внаслідок падіння дерев загинули двоє чоловіків. 

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