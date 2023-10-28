У Києві попереджають про можливі відключення світла

Через сильні пориви вітру у Києві попереджають про ймовірні відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК у мережі Facebook.

У суботу в Києві спостерігаються пориви вітру до 25 м/с, за прогнозами синоптиків такі погодні умови з сильним вітром і дощем протримаються впродовж всього дня 28 жовтня.

"Негода може призвести до аварійних відключень світла. Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди", – йдеться у повідомленні.

Фото: Патрульна поліція м. Києва

Нагадаємо, від ранку у столиці України вирує ураганний вітер. Внаслідок негоди загинув чоловік у Шевченківському районі, також з травмою хребта госпіталізували жінку.