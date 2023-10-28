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Російські війська втратили майже 4 тисячі осіб на Авдіївському напрямку, – Умєров про ситуацію на фронті

Міністр оборони України провів телефонну розмову з Ллойдом Остіном.

Російські війська втратили майже 4 тисячі осіб на Авдіївському напрямку, – Умєров про ситуацію на фронті
Фото: Міноборони України, facebook

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном щодо актуальної ситуації на фронті. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. 

Рустем Умєров поділився з американським колегою актуальною інформацією з поля бою.

"Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдат. Крім того, українська сторона вдячна за продовження ефективної співпраці та постачання Україні артилерійських боєприпасів", – йдеться у повідомленні. 

Також, міністри обговорили подальше постачання ATACMS для України, адже "нові постачання дозволять ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях".

Нагадаємо, за минулу добу укранські війська знищили ще 740 окупантів, а також 22 ворожих танки. Також, ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських військ на Мар'їнському напрямку.

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