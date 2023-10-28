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Росія завдала ударів по Херсону: постраждала пенсіонерка

Також пошкоджені житлові будинки.

Росія завдала ударів по Херсону: постраждала пенсіонерка
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

У суботу вранці ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко

"Внаслідок ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі були пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. Є одна поранена. 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку. Їй надана медична допомога", повідомив Мрочко.

Нагадаємо, у п'ятницю російська армія завдала масованого удару по середмістю Херсона. Внаслідок цього постраждали шестеро мирних жителів.

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