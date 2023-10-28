Росія завдала ударів по Херсону: постраждала пенсіонерка

У суботу вранці ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі були пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. Є одна поранена. 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку. Їй надана медична допомога", повідомив Мрочко.

Нагадаємо, у п'ятницю російська армія завдала масованого удару по середмістю Херсона. Внаслідок цього постраждали шестеро мирних жителів.