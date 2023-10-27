З трьох громад Харківщини оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми

Зараз в цих населених пунктах перебуває 275 дітей.

Рада оборони Харківської області оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Зокрема, евакуації підлягають сім'ї з дітьми з населених пунктів: с. Кіндрашівка, с. Тищенківка, м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли”, - написав Синєгубов.

Він уточнив, що зараз в цих населених пунктах перебуває 275 дітей.

Також дітям буде заборонено в’їжджати у вказані громади.

Зазначається, що діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном.

Синєгубов наголосив, що всіх евакуйованих забезпечують житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій, та закликав усіх мешканців цих громад максимально відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли с. Кіндрашівка Купʼянського району Харківщини, була поранена 67-річна жінка.