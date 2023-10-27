МВС України нагадало, що питанням зниклих безвісти займатиметься окреме управління

Із 30 вересня цього року до функцій Міністерства внутрішніх справ передали питання осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ці функції МВС здійснює разом з Міноборони та Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Раніше питання зниклих безвісти належали до компетенції Мінреінтеграції.

У міністерстві зазначили, що такі зміни покликані "покращити взаємодію та обмін інформацією з Нацполіцією, експертною службою МВС та іншими уповноваженими органами".

Очолює управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

МВС нагадало номер гарячої лінії, на яку можуть звертатися українці: 0800-103-333.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців.

Згодом Кабмін звільнив Олега Котенка з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Навесні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти. Він розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим й іншими відомствами.