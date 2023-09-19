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Кабмін звільнив Котенка з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Минулого тижня Котенко повідомив, що має намір подати у відставку після того, як Кабінет міністрів вніс зміни до переліку його повноважень.

Кабмін звільнив Котенка з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
Олег Котенко
Фото: Анна Стешенко

Олега Котенка звільнили з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. 

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Таке рішення сьогодні прийняв Кабмін. 

Нагадаємо, минулого тижня Котенко повідомив, що має намір подати у відставку після того, як Кабінет міністрів вніс зміни до переліку його повноважень. 

Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ

Допомога членам сімей зниклих безвісти командою Котенка триватиме вже у форматі громадської роботи.

12 вересня Кабмін передав від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій до Міністерства внутрішніх справ повноваження з координації розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Раніше повідомлялося, що уряд вирішив ліквідувати Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти, а його повноваження передадуть МВС, ГУР  та Міноборони. Однак, у Мінреінтеграції тоді заперечили цю інформацію.

У квітні 2022 року Уряд утворив в апараті Мінреінтеграції посаду уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також його Cекретаріат.

Як відзвітував уповноважений на своєму сайті, протягом 2022 року його Офіс організував 16 передач тіл загиблих, повернувши 869 тіл; створив 7 спеціальних груп з пошуку тіл, речей і документів загиблих людей, які здійснили понад 50 виїздів на деокуповані території та ексгумували більш як 700 тіл, речей і документів; розшукав та повернув для поховання понад 3000 тіл загиблих із зон бойових зіткнень; порушив майже 14 тисяч справ з розшуку зниклих безвісти людей.

Окрім того, у травні цього року в Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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