Уряд розширив перелік бізнесів, які можуть долучитися до єВідновлення, – Федоров

Уряд розширив перелік бізнесів, які можуть долучитися до єВідновлення.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Класна можливість для українських підприємців взяти участь у відновленні країни та допомогти людям відремонтувати або відбудувати власні домівки. Не важливо, маєте ви великий будівельний бізнес чи маленький магазин, — ставайте учасниками єВідновлення. Головне, щоб МСС-код вашого бізнесу відповідав критеріям програми”, - написав Федоров.
Подати заяву про участь у програмі можна за посиланням.
Нагадаємо, депутати пропонують внести зміни до Закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене, або зруйноване в результаті російської агресії. Зокрема, йдеться про грошову компенсацію за ремонт пошкодженого житла, який громадяни зробили за власний кошт. Відповідний запит від громадян був уже давно, адже серед постраждалих - багато людей, які не чекали компенсації і робили ремонт житла самотужки.