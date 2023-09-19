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Уряд розширив перелік бізнесів, які можуть долучитися до єВідновлення, – Федоров

Якщо МСС-код вашої компанії є у списку, можна подати заяву на участь у програмі.

Уряд розширив перелік бізнесів, які можуть долучитися до єВідновлення, – Федоров
Фото: Facebook/Aris Messinis

Уряд розширив перелік бізнесів, які можуть долучитися до єВідновлення. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

“Класна можливість для українських підприємців взяти участь у відновленні країни та допомогти людям відремонтувати або відбудувати власні домівки. Не важливо, маєте ви великий будівельний бізнес чи маленький магазин, — ставайте учасниками єВідновлення. Головне, щоб МСС-код вашого бізнесу відповідав критеріям програми”, - написав Федоров. 

Фото: Telegram/Михайло Федоров

Подати заяву про участь у програмі можна за посиланням

Нагадаємо, депутати пропонують внести зміни до Закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене, або зруйноване в результаті російської агресії. Зокрема, йдеться про грошову компенсацію за ремонт пошкодженого житла, який громадяни зробили за власний кошт. Відповідний запит від громадян був уже давно, адже серед постраждалих - багато людей, які не чекали компенсації і робили ремонт житла самотужки.

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