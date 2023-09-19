Росіяни обстріляли з артилерії Херсон. Загинув сержант поліції, поранено пасажирів тролейбуса

Росіяни вранці 19 вересня вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілу міста з артилерії загинула одна людина – сержант поліції. Під обстріл, серед іншого, потрапив тролейбус.

Поранено двох пасажирів. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"Поранення отримали двоє пасажирів – чоловіки, 33 та 57 років. Їх шпиталізували до лікарні. Потерпілих обстежують та надають медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

У МВС повідомили, що ворог бив артилерією.

"Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок учорашніх ворожих ударів по Херсонській області загинули троє людей, 11 поранені. Ворог цілив по житлових кварталах, підприємству, будинку культури та гаражному кооперативу.