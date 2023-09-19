Вночі російські окупанти неодноразово обстрілювали Херсон та околиці міста. Один із ворожих снарядів влучив в лікувальний заклад.

Про це повідомила Державна служба з надзичайних ситуацій.

В результаті влучання виникла пожежа в підсобному приміщенні лікарні. Рятувальники евакуювали п'ятьох маломобільних пацієнтів. Інші самостійно перейшли до безпечного місця.

Пожежу вдалось швидко ліквідувати. До гасіння залучалось 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

"Можливо, фото не кращої якості. Але воно відображає весь цинізм ворога і ті умови, в яких живуть люди та працюють рятувальники", - додали в ДСНС.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, росіяни вранці вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілу міста з артилерії загинула одна людина – сержант поліції. Під обстріл також потрапив тролейбус, поранено пасажирів. У МВС повідомили, що ворог бив артилерією.

Унаслідок учорашніх ворожих ударів по Херсонській області загинули троє людей, 11 поранені. Ворог цілив по житлових кварталах, підприємству, будинку культури та гаражному кооперативу.