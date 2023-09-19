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Міноборони допустило до експлуатації ще два тактичних кулеметних комплекси

Обидва комплекси успішно пройшли випробування.

Міноборони допустило до експлуатації ще два тактичних кулеметних комплекси
Тактичний кулеметний комплекс “Хижак”
Фото: Міноборони

Міноборони допустило до експлуатації ще два тактичних кулеметних комплекси.

Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

Тактичний комплекс до 7,62-мм кулеметів ПКМ та MG42 ємністю 500 патронів РБПП-500 

Тактичний кулеметний комплекс «Хижак»

«Хижак» призначений для розміщення та безперервної подачі кулеметних стрічок, споряджених патронами калібру 7,62x54 мм до кулеметів типу ПК (ПКМ), а тактичний комплекс РБПП-500 – в тому числі і калібру 7,62x51 мм до кулемета MG42. 

Обидва комплекси довели свою надійність та ефективність після успішно пройдених випробувань.

Зазначається, що завдяки діяльності Акселератора Міноборони, процедура допуску до експлуатації розробок пришвидшено до 45 днів.

Зазначимо, Акселератор Міноборони — постійно діючий орган, покликаний прискорювати процеси всередині Міноборони.

Нагадаємо, на Херсонщині сапери обстежують території за допомогою дронів. Складені карти з координатами підозрілих місць сапери-розвідники передають до груп розмінування.

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