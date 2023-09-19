Головне за ніч та ранок вівторка, 19 вересня: удари по Львову та Херсону, 27 знищених “шахедів”

Під ранок 19 вересня росіяни атакували Львівщину безпілотниками. Атака тривала близько 2,5 годин, повідомили мер Львова Андрій Садовий та голова ОВА Максим Козицький.

Унаслідок удару на території Львова виникла пожежа на промисловому складі. Згодом стало відомо, що з-під завалів дістали двох людей – жінку та чоловіка.

О 8:49 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що пожежу на складах досі гасять. Загалом зафіксовано три влучання у промислові склади у Львові. "На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять. Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", – зазначив Козицький.

Ще пізніше Садовий повідомив, що під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі. "На жаль, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. Загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних", - написав мер Львова у фейсбуці.

У ніч на 19 вересня росіяни застосували для ударів по Україні безпілотники типу “Shahed-136/131” і балістичну ракету “Іскандер-М”.

Загалом зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), а також однієї балістичної ракети “Іскандер-М“, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

"У результаті бойової роботи 27 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 3 зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 вересня - в нашій новині.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу значних втрат, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

"Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Успіху не мав", – зазначив Ковальов.

На Мелітопольському напрямку росіяни безуспішно наступали в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції.

Докладніше – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 520 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 273 460 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни вранці 19 вересня вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілу міста з артилерії загинула одна людина – сержант поліції. Під обстріл, серед іншого, потрапив тролейбус. Поранено двох пасажирів, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

У МВС повідомили, що ворог бив артилерією.

"Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м", – йдеться у повідомленні.

На сьогодні, 19 вересня, запланований виступ президента України Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН. Він відбудеться вдень за київським часом.

Згідно з розкладом на сайті ООН, український президент виступатиме чотирнадцятим. До нього матиме слово американський президент Джо Байден, а після – канцлер Німеччини Олаф Шольц та премʼєр Японії Фуміо Кісіда.

Ключові дві теми для обговорення під час дебатів високого рівня – війна Росії проти України та кліматичні зміни. У дебатах Генасамблеї серед лідерів п'ятірки держав-засновниць ООН братиме участь лише президент США Джо Байден. Глави Великої Британії та Франції, Ріші Сунак та Еммануель Макрон, заявили про напружений графік, а лідер Китаю не приїздив до Нью-Йорка.

Джерела LB.ua в дипломатичних колах повідомляли, що на Генасамблеї ООН Зеленський не представлятиме "формулу миру", натомість просуватиме її та інформуватиме країни про виконання окремих пунктів формули. Водночас українська сторона має намір розширити географію, запросивши певну кількість держав доєднатися до мирної ініціативи президента Зеленського.

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