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Боррель підтвердив, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС зустрінуться у Києві найближчими тижнями

Наразі міністри провели неформальну зустріч у Нью-Йорку, де обговорили, зокрема, майбутні зобов’язання щодо безпеки перед Україною.

Боррель підтвердив, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС зустрінуться у Києві найближчими тижнями
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу зустрінуться у Києві найближчими тижнями.

Про це він заявив під час пресконференції у Нью-Йорку у рамках участі у Генеральній Асамблеї ООН, повідомляє дипломатична служба ЄС. 

“Ми скликали тут неформальну зустріч міністрів закордонних справ [ЄС]. Це традиційна зустріч, ми проводимо це щороку, коли всі приїжджаємо до Нью-Йорка, щоб відвідати засідання Генеральної Асамблеї ООН... Ми скоординували нашу роботу з третіми країнами – серед усіх міністрів [ЄС] – і я можу вам сказати, що разом ми збираємося провести зустрічі зі 133 партнерами тут, у Нью-Йорку, протягом цього тижня”, - сказав Боррель.

За його словами, цього тижня обговорять зміну клімату, Цілі сталого розвитку, реформу міжнародної фінансової архітектури та агресивну війну Росії проти України.

“Це, як завжди, буде одним із пунктів порядку денного нашої зустрічі. Ми будемо говорити про наші майбутні зобов’язання щодо безпеки перед Україною. У Толедо ми це вже обговорювали. Я поклав на стіл кілька пропозицій, міністри продовжать обговорення, а також підготуються до зустрічі, яку ми проведемо в Києві найближчими тижнями”, - сказав Боррель.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про підготовку такої зустрічі у Києві. 

Зазначимо, у кінці серпня Боррель заявив, що санкції проти Росії працюють. За рік санкції проти Росії обмежили політичні та економічні можливості Москви, спричинили фінансову напругу, відрізали РФ від ключових ринків, збільшили витрати на торгівлю та значно погіршили промисловий потенціал країни.

Нагадаємо, минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що майбутнє України, країн Західних Балкан, Молдови та у перспективі – Грузії, пов’язане із членством у Європейському Союзі. За її словами, Євросоюз має знайти відповідь на геополітичні виклики та знайти спосіб підтримати демократичні прагнення цих країн.

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