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Секретар РНБО Данілов розповів про призначення нових заступників міністра оборони

Заступники голови МО будуть призначені або перепризначені.

Секретар РНБО Данілов розповів про призначення нових заступників міністра оборони
Фото: Укрінформ

Перший заступник голови Міноборони Олександр Павлюк перебуває на місці та відповідає за процеси, які відбуваються у міністерстві.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

"Це природно, коли є зміна керівництва, то змінюються заступники. Наскільки мені відомо, всі вони без винятку написали заяви про звільнення. Сьогодні Кабмін ці заяви розглянув. Я думаю, що найближчим часом, відразу після повернення міністра із закордонного відрядження, буде призначено або перепризначено заступників", - розповів Данілов.

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Він також повідомив, що не бачить у такій ситуації "якоїсь катастрофи".

Як раніше повідомлялось, уряд звільнив всіх заступників міністра оборони

Звільнення відбулося на тлі нещодавньої заміни міністра оборони: замість Олексія Резнікова міністерство очолив Рустем Умєров. Це призначення відбулося на тлі гучних скандалів із закупівлями МО та ймовірними зловживаннями. 

Деякі заступники, як Замлинський, Маляр та інші, були призначені ще до повномасштабного вторгнення. Маляр взагалі була заступницею ще до того, як посаду отримав Олексій Резніков.

Деякі, як Шевченко і Дейнега, отримали посади в ході антикорупційних спроб міністерства, після скандалу із закупівлями харчування.

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