Етична рада оприлюднює відеозаписи співбесід

2 червня відбувся з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. На жаль, тоді делегати так і не змогли обрати члена Вищої ради правосуддя (ВРП) серед двох кандидатів, яких раніше Етична рада визнала такими, що відповідають критерію професійної етики і доброчесності. Відтак, 6 липня було оголошено новий конкурс на одну вакантну посаду члена ВРП за квотою З’їзду.

Фото: sud.ua

У результаті, 21 серпня після проведення первинної перевірки документів Етична рада допустила до етапу співбесіди усіх 13 представників наукової спільноти, що висловили бажання взяти участь у конкурсі. Сподіваємося, що цього разу представникам юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ таки вдасться обрати серед них ще одного члена ВРП.

Крім того, на своєму засіданні Етична рада вирішила оприлюднити відеозаписи всіх минулих співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП та членами ВРП, проведеними з 4 травня 2022 р по 7 квітня 2023 р., на офіційному веб-порталі «Судової влади України».

Хочу зазначити, що рішення закрити співбесіди у зв'язку з воєнним станом в Україні було правильним і єдиним з можливих, враховуючи безпекову ситуацію квітня 2022 року, коли Етична рада відновила свою роботу та продовжила проведення співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП. Тоді ми були першими, хто проводив конкурсні процедури, тому намагалися врахувати всі можливі ризики для життя та здоров’я учасників відбору та їхніх сімей.

За останній рік завершилося проведення низки конкурсів, які транслювалися наживо. Як показала практика, багато інформації про кандидатів вже міститься у відкритих джерелах, тому надалі продовжувати проведення співбесід без відкритих трансляцій позбавлено сенсу.

Разом з тим, з метою забезпечення безпеки кандидати та діючі члени ВРП, які взяли участь в оцінюванні, до 31 серпня 2023 р. мали можливість надіслати Етичній раді заяву про наявність обґрунтованих підстав, що перешкоджають оприлюдненню відеозаписів їхніх співбесід. Етична рада вказані заяви розгляне на своєму засіданні. Також надалі ми прийматимемо рішення про доцільність відкритої трансляції у кожному конкретному випадку.

Наостанок хотів би вчергове закликати З’їзд адвокатів України розпочати відповідну конкурсну процедуру, оскільки це - єдиний орган, який так і не провів відбір на посаду члена ВРП.