В Україні завершилось формування Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність членів ВРП

У понеділок, 8 листопада, завершилось формування першого складу Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляється на сайті ВРП.

До неї увійшли троє членів від міжнародних організацій та троє - від Ради суддів:

Роберт Корді, суддя Верховного суду штату Массачусетс у відставці;

Ентоні Гупер, англійський суддя у відставці, який працював у Апеляційному суді з кримінальних та цивільних справ Англії та Уельсу;

Лавлі Перлінг, колишня генеральний прокурор Естонії;

Лев Кишакевич, суддя Касаційного кримінального суду;

Юрій Трясун, суддя Київського апеляційного суду;

Володимир Сіверін, суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці.

Президент Володимир Зеленський, який був ініціатором судової реформи та створення Етичної ради, висловив сподівання на якнайшвидший початок її роботи.

"Попри значний спротив, нам вдалося розпочати найважливіший етап ініційованих мною змін у судовій системі. Формування доброчесних Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України допоможе відновити довіру українців до судової влади й забезпечити подальше очищення системи", - сказав він.

Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення має здійснити одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності чинних членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), обраних чи призначених на посаду до серпня 2021 року.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя відповідає за призначення, переведення, звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, відсторонення, а також надання дозволу на затримання та арешт суддів. Вона також опікується питаннями відправлення судді у відставку та дотримання ним етичних норм.

У 2020 році Конституційний суд визнав частково неконституційною судову реформу президента Володимира Зеленського, в тому числі передбачену нею діяльність Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП.

У липні 2021 року замість неї було створено Етичну раду, проте її легітимність також оскаржується в Конституційному суді. Рішення з цього питання поки що не було прийнято.