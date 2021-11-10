Єрмак обговорив у Вашингтоні "Північний потік-2" і ситуацію на кордонах України

Голова Офісу президента мав зустрічі з політичним директором МЗС Великої Британії сером Тімоті Барроу та з віцепрезидентом з питань стратегічної стабільності та безпеки Інституту миру США Вільямом Тейлором.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів у Вашингтоні зустрічі з політичним директором МЗС Великої Британії сером Тімоті Барроу та з віцепрезидентом з питань стратегічної стабільності та безпеки Інституту миру США, колишнім Послом Сполучених Штатів в Україні Вільямом Тейлором.

Сторони обговорювали, зокрема, ситуцію на українських кордонах та "Північний потік-2", йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента. Із Барроу Єрмак також провів перемовини щодо підготовки першого засідання Діалогу стратегічного партнерства.

"Керівник Офісу Президента й політичний директор МЗС Великої Британії обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході та навколо України, подальшої взаємодії у розвитку оборонних спроможностей нашої держави та у сфері енергетики. Зокрема, йшлося про виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проєкту «Північний потік – 2»", – йдеться у повідомленні.

Фото: ОПУ Андрій Єрмак і Тімоті Барроу

Із віцепрезидентом з питань стратегічної стабільності та безпеки Інституту миру США Вільямом Тейлором Єрмак також обговорив загрози ПП-2 і безпекову ситуацію навколо України, а також можливості відновлення свободи судноплавства в районі Чорного та Азовського морів.

Фото: Офіс президента Андрій Єрмак і Вільям Тейлор

У США також перебуває українська делегація для участі в засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна – США, яке відбудеться 10 листопада. До складу делегації увійшли: перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра юстиції України Валерія Коломієць, заступник міністра оборони України Анатолій Петренко, заступник міністра культури Тарас Шевченко та заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко.

На засіданні цієї Комісії збираються затвердити нову Хартія стратегічного партнерства, яка відповідає спільним викликам, що нині стоять перед Україною та США.