ЦВК визнала Козиря, Войцехівського та Кострійчука обраними народними депутатами

Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів народних депутатів України в ОВО №184 та №197 і визнала Сергія Козиря та Віталія Войцехівського народними депутатами.

"В ОВО №184 народним депутатом України обрано Сергія Козиря, за якого проголосували 21 365 виборців (62,6% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). У свою чергу в ОВО №197 народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського, за якого проголосували 15 429 виборців (46,1% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). Відповідні протоколи ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени комісії", - йдеться в повідомленні ЦВК, оприлюдненому 9 листопада.

У ньому уточнюється, що відповідно до виборчого законодавства для реєстрації народним депутатом необхідно подати до ЦВК не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата.

Після отримання та розгляду перелічених документів Комісія ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України.

Також ЦВК визнала народним депутатом Сергія Кострійчука, який замінить у парламенті обрану міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

"До Центральної виборчої комісії надійшла постанова Верховної Ради України від 4 листопада 2021 року про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ірини Верещук. Її було обрано на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу"", - повідомляють у ЦВК.

Комісія розглянула зазначену постанову й визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Сергія Кострійчука, внесеного виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №140.

Як повідомляли, на момент виборів нинішній помічник голови партії "Слуга народу" Сергій Кострійчук був безробітним і балотувався як безпартійний. За словами речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук, на президентських і парламентських виборах він координував роботу штабів у регіонах.

У лютому 2020 року Сергій Кострійчук увійшов до Вищої ради партії та відповідав за організаційно-масову роботу.

За інформацією ЧЕСНО, Кострійчук, можливо, є братом або чоловіком Олени Кострійчук, яка своєю чергою є керівницею та співзасновницею ГО “Ліга волонтерів”. Ця організація в березні 2019 року перерахувала “Слузі народу” 2 мільйони гривень. Кошти були спрямовані на виборчу кампанію Володимира Зеленського.