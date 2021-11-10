Безробітний, шахтар і “людина року”: хто поповнив монобільшість

Хто вони, нові депутати від «Слуги Народу», дізнався LB.ua.

Партійний безробітний

Донедавна безробітний Сергій Кострійчук був 140-м у виборчому списку «Слуги Народу» і після призначення на міністерську посаду Ірини Верещук став народним депутатом.

За офіційними даними ЦВК, Кострійчук народився 1985 року, тимчасово не працює, проживає в селищі Теплик на Вінниччині з населенням трохи більше від шести тисяч осіб.

За даними ЧЕСНО, у лютому 2020 року Кострійчук увійшов до Вищої ради партії «Слуга Народу», відповідав за організаційно-масову роботу. З 2021-го – голова Контрольно-ревізійної комісії політсили.

Фото: inforesist.org Сергій Кострійчук

Він також працював юристом у Міністерстві аграрної політики, в «Украгролізингу» та в комерційних структурах.

Можливо, є братом або чоловіком Олени Кострійчук, яка є керівницею та співзасновницею ГО «Ліга волонтерів». Ця організація в березні 2019 року перерахувала «Слузі Народу» два мільйони гривень. Кошти були спрямовані на виборчу кампанію Володимира Зеленського. Жодної інформації про діяльність цієї ГО у відкритих джерелах немає. Крім двох винятків. Перший – це власне факт фінансування партії. Другий – ГО «Ліга волонтерів» зареєструвала у ЦВК майже 1900 спостерігачів.

Проте в керівництві партії «Слуга Народу» цієї інформацію не підтверджують. У коментарях для ЗМІ віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що він такої інформації не має. Те саме сказав колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

До обрання нардепом Кострійчук працював помічником на громадських засадах у колишнього голови партії «Слуга Народу» Олександра Корнієнка.

За інформацією головного редактора Цензор.нет Юрія Бутусова, у вересні цього року Корнієнко в партійному чаті дав характеристику п'ятьом кандидатам на заміну Верещук. Там він назвав Кострійчука «людиною, яку вніс до списку Ілля Павлюк».

Фото: Facebook Юрія Бутусова Скрин із повідомлення Олександра Корнієнка в робочому чаті 'слуг народу'

«Наш партійний співробітник з перших днів кампанії. Зараз голова КРК партії, їздить з ревізіями. Наша 100% людина. До штабу привів Ілля (Ілля Павлюк, один з керівників виборчого штабу партії, зараз неформально курує у фракції «слуг» групу депутатів, яка нібито обслуговує інтереси Ріната Ахметова. – LB.ua), зараз від нього не бере трубку», – написав Корнієнко в чат партії.

Шахтар із Херсонщини

На довиборах в окрузі №184, що охоплює Нову Каховку, Бериславський район, а також частини Каховського і Херсонського районів, переміг колишній голова Херсонської ОДА Сергій Козир.

Фото: facebook/Сергій Козир Сергій Козир

Він замінив у Раді Ігоря Колихаєва, у 2020 році обраного мером Херсона. Це був єдиний округ в області, де 2019 року не переміг кандидат від «Слуги Народу».

Сергій Козир родом з Донецька. У 2007-му закінчив Донецький національний технічний університет за фахом «Розробка родовищ корисних копалин». У 2009-му заочно закінчив той самий ВНЗ, але вже за спеціальністю «Фінанси». У 2014-му отримав ступінь бакалавра з правознавства в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

З 2004-го по 2015 рік працював шахтарем в одному з підрозділів Шахтоуправління «Трудівське» Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія».

У квітні-липні 2017 року – директор Шахти ім. Калініна, у липні-серпні 2017 року – в.о. технічного директора – 1-го заступника генерального директора управління Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія».

У вересні-грудні того самого року перейшов працювати в Шахтоуправління «Дніпровське», що входить у «ДТЕК Павлоградвугілля», належне бізнесмену Рінату Ахметову. Де і працював до березня 2019 року.

Після цього Сергій Козир завдяки президентській програмі «Ліфт» приїхав до Херсона і став радником патронатної служби голови ОДА. А вже через місяць його призначили заступником голови облдержадміністрації. Опікувався питаннями регіонального розвитку, інфраструктури й екології.

Від початку 2021 року й донедавна Сергій Козир працював головою Херсонської обласної державної адміністрації. На новій посаді з колишніх колег по роботі в шахті сформував власну команду. Місцеві політики й активісти назвали цю групу «шахтьори».

У його декларації вказано, що володіє трьома квартирами в Павлограді та двома квартирами в окупованому Донецьку, має по квартирі в Соледарі Донецької області та Києві, автомобіль «Chevrolet Lacetti» 2006 року. Також задекларував 39 тисяч доларів готівки.

На посаді голови ОДА запам'ятався хіба що скандалом: у березні 2021 року депутат Херсонської обласної ради і директор театру Олександр Книга до Дня театру влаштував вечірку «для своїх», серед яких були Сергій Козир і мер Херсона Ігор Колихаєв. Родзинкою вечора стали танці напівоголених дівчат.

Закрита вечірка для керівництва Херсона та Херсонської області

На цьогорічних виборах Сергій Козир змагався зі ставлеником мера Херсона Геннадієм Лагутою. І мав усі шанси програти, однак втрутився президент. За кілька днів до дня виборів Володимир Зеленський несподівано звільнив Сергія Козиря з посади і призначив натомість його основного конкурента. Так фаворит зійшов з перегонів, віддавши перемогу супернику в обмін на високу посаду.

Медіа називають четвертою гілкою влади, яка формує думку, виносить на розсуд нас усіх найгостріші питання, ставить незручні питання і заставляє думати і аналізувати події. Підтримувати незалежність і професійність медіа важливо для кожного з нас, тому не полініться і вкладіть свій вклад в їх справжню незалежність, якість і професійність Юлія Ковалів, ексзаступниця голови Офісу президента, член Наглядової ради НАК "Нафтогаз"

Мер – «Людина Року»

На Черкащині замість Олександра Скічка, який очолив місцеву ОДА, депутатом обрали мера Золотоноші Віталія Войцехівського.

З 1991-го по 2006 рік Войцехівський працював на різних посадах Золотоніського лікеро-горілчаного заводу «Златогор». Згодом його тричі обирали міським головою: у 2010-му – від маловідомої партії «Союз. Чорнобиль. Україна», яку підтримувала Партія регіонів; після Революції Гідності – від Блоку Петра Порошенка; а у 2020-му – уже від «Слуги Народу».

Фото: facebook/Cлуга Народу Віталій Войцехівський

У 2015-му Віталій Войцехівський отримав відзнаку «Людина Року».

Під час передвиборної кампанії мережа ОПОРА зафіксувала порушення правил агітації Войцехівським – агітацію за нього вели в місцевій школі. У штабі кандидата назвали це «особистою ініціативою людей або ж провокацією».

Окрім того, напередодні виборів 20 жовтня Володимир Зеленський з дружиною здійснили робочий візит на Черкащину. Президент перевірив об’єкти «Великого будівництва» в компанії Віталія Войцехівського.