"Батьківщина" блокуватиме ухвалення бюджету, який не містить ковідного фонду, - Тимошенко

Народна депутатка Юлія Тимошенко спільно з Львівською обласною командою «Батьківщини» та народним депутатом Михайлом Цимбалюком передала Львівській обласній інфекційній лікарні медичне обладнання та устаткування. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Я хочу подякувати вам за те, що ви в такий тяжкий момент працюєте і рятуєте людей. Я вдячна, що ви – в Україні, хоча наша країна не дуже конкурентна з точки зору зарплат медикам. Але те, що ви тут, для України велике щастя», – звернулася Юлія Тимошенко до працівників лікарні.

Вона зазначила, що медичні працівники закладу під час зустрічі скаржилися на нестачу найнеобхідніших противірусних препаратів і вільних ліжок в лікарні, відсутність стаціонарних потужностей для виробництва кисню. Також вони просили змінити принцип фінансування медичної галузі – щоб оплата здійснювалася за рахунок субвенцій з державного бюджету, а не за кожен пролікований випадок.

«Я хочу, щоб медиків почули. Ми будемо говорити про всі ці проблеми на телебаченні, в парламенті, з урядом для того, щоб вони розуміли, що їхні переможні звіти про те, що медицина профінансована – неправда. Держбюджет-2022 ще остаточно не ухвалений, і є надія, що можна буде в ньому передбачити гідне фінансування медицини. Наша команда буде блокувати ухвалення бюджету, який не містить ковідного фонду», – зауважила лідер «Батьківщини».