МВС направить 8,5 тис. осіб і вертольоти на посилення охорони кордону з Білоруссю

Міграційна загроза можлива, але поки що її немає.

Міністерство внутрішніх справ вирішило посилити охорону кордону з Білоруссю.

На сайті МВС повідомляється, що на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів із сусідньої країни додатково розмістять 8,5 тис. військовослужбовців та поліцейських.

"Ми посилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисяч військовослужбовців та поліцейських. Це потужне угрупування складатиметься з 3 тисяч військослужбовців ДПСУ, 3,5 тисяч – НГУ та 2 тисяч – Нацполіції. Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон", - сказав міністр Денис Монастирський, який у четвер полетів до Волинської області.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у свою чергу повідомив, що на сьогодні загрози для України з боку кордону із Білоруссю немає.

"Ситуація стабільна та контрольована, ніяких загроз наразі для України немає. Однак, наша служба разом із Нацполіцією та Нацгвардією відпрацьовує всі можливі сценарії для того, аби захистити український кордон від можливої спроби прориву, штучно організованого натовпами мігрантів", - сказав він.

Нагадаємо, У вересні 2020 року Євросоюз відмовився визнати легітимність перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ. Остаточно відносини між ЄС і режимом Лукашенка зіпсувалися після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання опозиційного блогера.

У відповідь із червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку жертвою обрали Литву, потім - Латвію та Польщу. Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні в нейтральній смузі застрягли кілька сотень мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

Після Польщі з потоком мігрантів із Білорусі може зіткнутися й Україна. 10 листопада відбулось засідання РНБО, на якому ухвалили рішення збільшити кількість прикордонників на ділянці кордону з Білоруссю та залучити резерви Національної гвардії і Національної поліції.