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Мігранти прорвалися через кордон Польщі
Мігранти прорвалися через кордон Польщі
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МЗС Франції не вважає Росію причетною до ситуації на польсько-білоруському кордоні

"Росія має очевидну можливість вплинути на Білорусь, щоб допомогти зупинити цей потік мігрантів".

МЗС Франції не вважає Росію причетною до ситуації на польсько-білоруському кордоні
Фото: EPA/UPG

Париж не бачить ознак того, що Москва має відношення до міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні, вона навпаки може допомогти її вирішити.

Про це заявив у четвер держсекретар МЗС Франції у європейських справах Клеман Бон, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Росії, немає елементів, які вказують на її причетність до цієї ситуації", - заявив Бон в інтерв'ю BFM-TV.

Він додав, що якщо Росія не сприяла проблемі з мігрантами, то вона якраз може допомогти її вирішити.

"Залежність Білорусі від Москви стає дедалі більшою. Росія має очевидну можливість вплинути на Білорусь, щоб допомогти зупинити цей потік мігрантів. І ми повинні її використовувати", - підкреслив Бон.

Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним попросила його вплинути на Мінськ у зв'язку із ситуацією з біженцями на білоруському кордоні. 

Нагадаємо, білоруський режим Лукашенка з літа 2021 року займається розпалюванням нової міграційної кризи в ЄС. Європейський Союз звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами. Спочатку мігрантів скеровували до кордону Литви, але тепер потік змістився в сторону Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на екстреному засіданні польського парламенту 9 листопада заявив, що за міграційною кризою на кордоні Польщі та Білорусі стоїть Росія.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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