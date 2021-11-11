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Блінкен запевнив у готовності США надавати Україні летальну зброю

За його словами, Штати тісно працюють з країнами ЄС, ""щоб переконатися, що всі зосереджені на заклопотаності, яку ми відчуваємо з приводу можливості відновлення російської агресії". 

США будуть продовжувати надавати військову підтримку Україні, зокрема і летальну зброю. 

Про це Держсекретар Ентоні Блінкен повідомив на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу, передає "Укрінформ".

"Ми продовжуємо надавати допомогу в забезпеченні безпеки, якої потребує Україна, включно з летальною оборонною зброєю для захисту від будь-якої російської агресії. Це життєво важливий аспект нашої підтримки і допомоги, щоб переконатися, що Україна має засоби для захисту", – сказав Блінкен.

За словами Держсекретаря, Штати тісно співпрацюють з європейськими партнерами, "щоб переконатися, що всі зосереджені на заклопотаності, яку ми відчуваємо з приводу можливості відновлення російської агресії, яка ґрунтується на повідомленнях про незвичні пересування російських сил поблизу кордону України, і що ми координуємо наші дії, діємо в унісон".

Блінкен зазначив, що з 2014 року США надали Україні понад 409 млрд доларів, а цього фінансового року Конгрес виділив 400 млн. 

На початку російської агресії проти України у 2014 році США не наважилися надати нашій країні летальну зброю. У Білому Домі справді була тривала суперечка з цього питання, однак зупинилися на думці, що постачання зброї Україні "підхльоснуть" Росію до ескалації конфлікту.

У грудні 2017 року видання The Washington Post повідомило, що адміністрація Дональда Трампа схвалила продаж Україні летальної зброї на $41,5 млн. Зазначалося, що Україні нададуть самозарядні великокаліберні снайперські гвинтівки M107A1, боєприпаси, а також супутні деталі і аксесуари. Пізніше американські ЗМІ повідомили, що загальна вартість оборонного пакету складе $47 млн. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок Javelin. Також американське видання BuzzFeed з посиланням на джерела в американському уряді написало, що Трамп не хоче давати Україні зброю безкоштовно.

У грудні 2020 року Україна уклала контракт з США на поставку ПТРК Javelin. Перша партія "Джавелінів" на $47 млн надійшла в Україну навесні 2018 року. Тодішній посол Марі Йованович говорила, що за цю зброю Україна не платила.

Незабаром після цього спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що програма військової допомоги Україні передбачає як безкоштовне озброєння, так і його продаж. Влітку 2019 року Посольство США повідомило, що Україна вперше попросила США продати озброєння.

У лютому 2020 Блінкен підтвердив готовність США надавати летальну зброю. У червні 2021 в американських ЗМІ повідомили, що Білий дім нібито призупинив процес надання Україні пакету військової допомоги об’ємом $100 мільйонів, який мав включати летальну зброю. Відповідний план був розроблений у якості відповіді на накопичення російських військ вздовж українського кордону навесні. 

У Білому домі повідомлення про призупинення надання Україні зброї назвали нісенітницею.

Після цього заступник голови комітету Палати представників у справах збройних сил Майк Роджерс та керівник комітету Палати представників в іноземних справах Майкл Маккол висловили занепокоєння повідомленнями про те, що адміністрація президента США Джо Байдена зупинила надання Україні летального озброєння.

У жовтні Україна отримала дві партії підтримки з США, які включали медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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