Кулеба назвав країни ЄС, які залишаться відкритими для вакцинованих українців (оновлено)

Оновлюється новими даними. Чехія, Нідерланди, Австрія та Данія залишиться відкритими для подорожей вакцинованих українців, зокрема і з туристичною метою. Список країн, які не стали вводити заборони на подорожі з України після виключення нашої держави з "зеленого списку", публікує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

Умови подорожі до Чехії для щеплених лишаються такими ж, як раніше. Вʼїзд до Чехії, згідно з інформацією на сайті TripAdvisor, дозволено громадянам України, які пройшли повний курс щеплення (після другої дози повинно минути щонайменше 14 днів) вакциною, сертифікованою Європейською агенцією з лікарських засобів, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield.

Однак перед вʼїздом обовʼязково потрібно заповнити вʼїзний формуляр, який потім показати на прикордонному контролі.

"Окрім зазначених ковід-сертифікатів, в’їзд дозволяється за умови наявності дійсного закордонного біометричного паспорту та медичного страхування на термін поїздки", – додали в МЗС.

У Нідерланди, крім сертифікату про вакцинацію, потрібно взяти і негативний тест на ковід. Ця норма діятиме з 13 листопада. Нідерланди дозволяють вакцини, схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Для подорожі також потрібно заповнити “Декларацію про вакцинацію від COVID-19” і показати підтвердження зворотного рейсу.

Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації, повідомив Кулеба.

В’їзд без реєстрації та без карантину дозволено з сертифікатом про повну вакцинацію проти COVID-19 однією з наведених нижче вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду та була проведена не довше ніж 270 днів тому.

Визнані вакцини: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm/BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

Також можна вʼїхати з підтвердженням про одужання після захворювання на COVID-19 (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, чи медична або офіційна довідка від лікаря із зазначенням наявності нейтралізуючих антитіл, не старша ніж 90 днів), оформлена англійською або німецькою мовами.

Сертифікати вакцинації у додатку “Дія”, паперові сертифікати з порталу “Дія” з QR-кодом та паперові свідоцтва від сімейного лікаря (т.зв. жовтий сертифікат) визнаються австрійською стороною, однак, вони мають бути оформлені англійською або німецькою мовою із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини.

Данія також зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для громадян України, які пройшли повну вакцинацію. Вʼїзд дозволено з сертифікатом підтвердження одужання від Covid-19 або повної вакцинацію від Covid-19, вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca).

Сертифікат у вигляді QR-коду може бути пред’явлений у мобільному додатку або надрукований на папері.

Також Бельгія зберегла можливість в’їзду для українців, які повністю вакцинувалися.

Нагадаємо, що також відкритими для подорожей вакцинованих громадян України лишаються Кіпр, Естонія і Хорватія.