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ВООЗ закликає людей мінімізувати подорожі черезі пандемію

"Поїздки справді збільшують ризик зараження COVID-19, адже так утворюється більше коло контактних осіб".

ВООЗ закликає людей мінімізувати подорожі черезі пандемію
Пасажири поряд вказівником пункту санітарного контролю для пасажирів, які прибувають з країн, визначених червоними зонами, в аер
Фото: EPA/UPG

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає людей відмовитися від подорожей без необхідності, щоб скоротити ризики зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на The Guardian.

Спеціальний посланник ВООЗ по боротьбі з пандемією COVID-19 доктор Девід Набарро закликав людей мінімізувати подорожі, незважаючи на те, що відкриваються нові маршрути.

"Я намагаюся сказати всім: подорожуйте, якщо ви повинні – часто є суттєві емоційні, а також важливі економічні та інші причини. Але постарайтеся не подорожувати, якщо вам це не так необхідно", – сказав Набарро.

За його словами, поїздки справді збільшують ризик зараження COVID-19, адже так утворюється більше коло контактних осіб, тому підвищується ймовірність заразитись вірусом або поширити його.

Нагадаємо, 9 листопада Європейський Союз офіційно повідомив про рішення запровадити обмеження на в'їзд для громадян України через спалах COVID-19.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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