До відтермінування програми "Артеміда" причетний, в тому числі, мільярдер Безос.

Американське космічне агентство NASA відклало висадку людей на Місяць до 2025 року.

На сайті NASA повідомляється, що це пов'язано, зокрема, з недавніми судовими позовами щодо розробки місячного посадкового модуля. Компанія Blue Origin Джеффа Безоса намагалася оскаржити підписання агентством контракту вартістю 2,89 млрд доларів зі SpaceX Ілона Маска, але програла у суді.

"Швидке та безпечне повернення на Місяць - пріоритет агентства. Проте з урахуванням недавнього судового процесу та інших факторів перша висадка людини в рамках програми "Артеміда", ймовірно, відбудеться не раніше 2025 року", - сказав керівник NASA Білл Нельсон.

Програма "Артеміда" (Artemis) передбачає використання тяжкої ракети Space Launch System (SLS), нового космічного корабля Orion для екіпажу та посадкового модуля Starship, який має доставити астронавтів на поверхню супутника Землі.

Планувалося, що висадка на Місяць відбудеться у 2024 році, проте програма зіткнулась з цілою низкою проблем, не рахуючи суду із Blue Origin. Серед них - недостатнє фінансування, а також затримка з розробкою ракети. Її перший запуск відбудеться не раніше другої половини лютого.

Крім того, NASA потрібно створити велику кількість інших необхідних технологій, наприклад, місячні скафандри нового типу.

Перед посадкою на Місяць NASA планує провести два тестових польоти. Місія Artemis I відбудеться без астронавтів, а Artemis II буде пілотованою, але без посадки. На цьому етапі, який заплановано на весну 2024 року, планується здійснити запуск капсули Orion навколо Місяця з астронавтами на борту.

В майбутньому NASA розраховує здійснити щонайменше 10 посадок на Місяць, але для цього йому потрібно більше грошей, підкреслив Нельсон.

Нагадаємо, що у 1960-70 роках в рамках програми "Аполлон" NASA відправило до Місяця сім місій. "Аполлон-13" не зміг приземлитися через вибух кисневого балона. Останньою пілотованою місією став "Аполлон-17" у грудні 1972 року.