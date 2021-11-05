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Безос програв суд за контракт NASA на $2,9 млрд

Модуль для посадки на Місяць розроблятиме SpaceX Ілона Маска.

Безос програв суд за контракт NASA на $2,9 млрд
Фото: instagram.com/jeffbezos

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса не змогла через суд добитися перегляду контракту NASA вартістю 2,89 млрд доларів, який було укладено зі SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомив сам Безос.

"Не те рішення, яке ми хотіли, але ми поважаємо позицію суду і бажаємо успіху NASA і SpaceX в виконанні контракту", - написав мільярдер у твіттері.

Blue Origin намагалася оскаржити рішення NASA, яке вибрало SpaceX для розробки посадкового модуля для нової місії на Місяць. Blue Origin теж претендувала на виконання цього завдання, як і оборонний підрядник Dynetics, але в середині квітня NASA віддала контракт компанії Маска. Компанії, що програли, спробували оскаржити це рішення в Рахунковій палаті США, але вона скарги відхилила. Тоді у серпні Blue Origin пішла до суду. 

Нагадаємо, що у 2019 році влада США оголосила, що в 2024 році американські астронавти знову висадяться на Місяць. У рамках нової програми, яку назвали "Артеміда", США разом з європейським та іншими космічними агентствами хочуть створити на близькомісячній орбіті станцію Gateway. Для прискорення розробки NASA віддало багато елементів програми до рук приватних компаній. 

Зокрема, йдеться і про розробку посадкового модуля для доставки людей та вантажів з орбітальної станції на поверхню Місяця.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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