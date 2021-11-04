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Росія заблокувала транзит енергетичного вугілля з Казахстану в Україну, – Герус

Обмеження накладено лише на енергетичне вугілля, і не стосується поставок коксівного.

Росія заблокувала транзит енергетичного вугілля з Казахстану в Україну, – Герус
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Російська Федерація зупинила транзит енергетичного вугілля з Казахстану в Україну.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у своєму Telegram-каналі.

"РФ зупинила транзит вугілля із Казахстану, яке ішло в Україну. Всі відповідні поставки у листопаді заблоковані. Технічно блокування відбувається на рівні РЖД, яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через РФ", - написав він.

Герус зазначив, що відповідне обмеження накладено лише на енергетичне вугілля, і не стосується поставок коксівного.

Нагадаємо, минулого тижня Міненергетики заявляло, що в листопаді Україна очікує на імпорт вугілля з Казахстану, Польщі, та Південно-Африканської республіки. Перший заступник міністра Юрій Власенко зазначав, що робота теплової генерації забезпечується переважно українським вугіллям. У жовтні на теплоелектростанції надійшло понад 1,1 млн тонн вугілля власного видобутку. Це - 85% від загального постачання.

У листопаді, за його словами, планувалося збільшити постачання вітчизняного вугілля до 1,4 млн тонн.

"Також збільшиться частка імпорту завдяки диверсифікації джерел постачання вугілля. Українські компанії вже мають контракти на постачання вугілля у листопаді з Польщі, Казахстану та Південно-Африканської республіки. Державна компанія «Центренерго» планує імпортувати з цих країн близько 200 тисяч тонн вугілля. Також тривають перемовини з постачальниками зі Сполучених Штатів Америки", - наголосив Власенко.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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