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Запаси вугілля на складах ТЕС за місяць зменшилися на чверть, - “Укренерго”

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 12,5% менше, ніж має бути на 19 липня.

Запаси вугілля на складах ТЕС за місяць зменшилися на чверть, - “Укренерго”
Фото: korrespondent.net

Починаючи з 24 червня спостерігається зменшення запасів вугілля на складах ТЕС на 24% до 1,047 млн тонн (станом на 19 липня).

Про це повідомляє пресслужба компанії “Укренерго”.

Зазначається, що відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 12,5% менше, ніж має бути на 19 липня.

При цьому обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС з 24 червня зріс на 6% до 248 тис. тонн, а газового – навпаки зменшився на 30,4% до 799 тис. тонн.

Запаси вугілля
Запаси вугілля

Незважаючи на зменшення запасів вугілля, імпорт електроенергії в “ОЕС України” з Росії та Білорусі не здійснювався.

Нагадаємо, у березні Антимонопольний комітет України за власною ініціативою почав перевірку питання, пов'язаного із зменшенням гарантованих запасів вугілля на теплових електростанціях (ТЕС) у нинішній опалювальний період.

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