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Аеропорт "Одеса" стане одним з найбільших регіональних аеропортів Східної Європи, - Тимошенко

Нову злітно-посадкову смугу планується продовжити до 3,2 км. 

Аеропорт "Одеса" стане одним з найбільших регіональних аеропортів Східної Європи, - Тимошенко

Нова злітно-посадкова смуга, побудована у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в міжнародному аеропорту «Одеса», має низку унікальних особливостей, про які у Facebook розповів заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

Так, за його словами, для України злітно-посадкова смуга аеропорту «Одеса» стала першою, побудованою з 2012 року.

Після реконструкції довжина одеської злітно-посадкової смуги становить 2,8 км, а ширина - 45 м. Це дозволить аеропорту «Одеса» приймати рейси середньої і більшої дальності.

Надалі смугу планується продовжити до 3,2 км. Це відкриє Одесу для літаків класу E (таких як Boeing-767-300). Таким чином аеропорт "Одеса" стане одним з найбільших регіональних аеропортів Східної Європи, що позитивно позначиться на туристичному і діловому потенціалі півдня України.

Відомо також, що одеська ЗПС стала першою в країнах Східної Європи, при будівництві якої була використана технологія "важкого" бетону завтовшки 40 см. Дана технологія у два рази збільшила її міцність і пропускну здатність.

Заступник голови ОП нагадав також, що у червні в Україні було запущено регулярні рейси між Києвом і Кривим Рогом, Чернівцями та Ужгородом.

Одночасно у Житомирі, Кривому Розі, Ужгороді, Вінниці, Чернівцях, Рівному, Полтаві, Дніпрі, Херсоні та інших містах цього року розпочнеться реконструкція аеропортів.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомляв, що внутрішні рейси між Києвом, Кривим Рогом, Чернівцями і Ужгородом відразу заповнені на 90-100%.

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