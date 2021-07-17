AUTODOC підтримав дводенну регату Одесі

146 років від дня свого заснування святкує сьогодні Чорноморський яхт-клуб в Отраді. На честь свята в акваторії одеської затоки вже традиційно стартувала дводенна регата. Як розповів «Думській» президент Одеської федерації вітрильного спорту Віталій Кушнір, в цьому році для участі в Кубку Чорноморського яхт-клубу з'їхалося понад 100 екіпажів з усієї України - найбільше учасників з Одеси і Києва.

«Яхт-клуб - це стартовий майданчик для дітей, початківців спортсменів і база для тренувань досвідчених морських вовків - еліти яхтового спорту України, - впевнений Віталій Кушнір. - Ветерани яхт-клубу забезпечують спадкоємність поколінь в цьому виді спорту, а значить він розвивається».

У свою чергу директор яхт-клубу Альберт Кабаков зазначив, що в останні роки яхтовий спорт отримав поштовх до розвитку.

«Останні роки яхт-клуб активно розвивається і найголовніше, що ми живемо сьогоденням, дивимося вперед і продовжуємо славні традиції, - розповів Кабаков. - Більше тисячі одеситів тренуються на базі яхт-клубу. З них 200 - це юні спортсмени, майбутнє українського і світового яхтового спорту».

Спонсором масштабної регати став найбільший інтернет-магазин автозапчастин в Європі - компанія AUTODOC, що відкрила на початку липня представництво в Одесі. Технічний директор компанії Дмитро Задорожний привітав учасників з початком регати і передав вітання від засновника компанії Макса Вегнера.

«Регата - це важлива подія для всього міста, не тільки для її учасників, - зазначив Дмитро. - Багато людей все життя живуть поруч з морем, але далі хвилеріза НЕ запливали. Але в цьому і полягає потенціал Одеси. На жаль, зараз вітрильний спорт, туризм і дозвілля розвинений не так, як хотілося б. Ми всі знаємо, яка інфраструктура для вітрильного спорту створена в Хорватії, Греції і Туреччині. Там цей вид відпочинку працевлаштовує десятки тисяч людей і створює масштабні прибережні проєкти, залучаючи мільйони туристів. Я переконаний, що в майбутньому Одеса повинна стати на один рівень з європейськими містами, тут з'являться нові яхт-клуби і марини, а яхтинг буде розвиватися».

У регаті взяло участь більше 30 дорослих екіпажів крейсерських та спортивних яхт. У класі «Оптиміст» і «Кадет» змагатимуться 60 юних спортсменів. У їх числі учасники Чемпіонату світу, який проходив в Італії на озері Гарда.

«Це дуже цікавий спорт - складний, красивий», - ділиться враженнями Аліна Шаповалова. Дівчинка прийшла в школу Транснбункер в Чорноморському яхт-клубі в 2013 році, а через шість років вийшла у фінал Чемпіонату світу, пробилася в Золотий флот змагань і показала 34 результат за підсумками турніру.

«Мені подобається, що кожен день в цьому спорті щось нове, весь час відчуваєш себе і розумієш, як стати краще», - каже Аліна.

Перед офіційним стартом перегонів на території яхт-клубу був відкритий арт-об'єкт, присвячений безстрашності моряків парусного флоту - точна копія якоря античного торгового судна «Зміїний-Патрокл».

Як розповів «Думській» один з учасників підводно-археологічної експедиції «НАВАРЕКС» Олексій Івлієв, дивом зберігся якір, який був знайдений в 2011 році під шаром піску товщиною в метр. «Це унікальна знахідка, так як в умовах Чорного моря дерево досить швидко згниває, - зазначив підводник. - Якір вагою в 700 кг дуже добре зберігся, і ми змогли зняти з нього виміри і зробити точні креслення. По ньому і зроблена ця копія. Яхтсмени досить легкі на підйом люди - я тільки запропонував, і вони тут же підхопили ідею і реалізували».