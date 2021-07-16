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Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Amazon Web Services

Компанія допомагатиме з упровадженням хмарних технологій.

Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Amazon Web Services
Фото: EPA/UPG

Міністерство цифрової трансформації підписало з Amazon Web Services меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впровадження інновацій в Україні.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

З боку України підпис поставив міністр Михайло Федоров, з боку AWS - директор з цифрових трансформацій у державному секторі Ліам Максвелл.

Меморандум передбачає, зокрема, що українські навчальні заклади зможуть приєднатися до професійного курсу AWS Academy, що надає ресурси для прискорення навчання хмарних технологій.

Крім того, йдеться про програму AWS Activate, яка надає засновникам стартапів допомогу у вигляді безкоштовних інструментів для розвитку бізнесу, ресурсів на використання хмарних сервісів AWS, навчальних програм і консультацій експертів.

І по-третє, Amazon Web Services допомагатиме Мінцифри в питаннях модернізації ІТ-систем і політики у сфері хмарних технологій.

Федоров заявив, що співпраця з AWS - це "позитивний сигнал іншим великим міжнародним компаніям та брендам про те, що в Україну можна і потрібно заходити". За його словами, міністерство намагається асоціювати Україну з цифровим проривом, а розвиток хмарних технологій є пріоритетом, оскільки це дозволить знизити ризики корупції на закупівлях обладнання, суттєво зменшить витрати з бюджету та пришвидшить впровадження інновацій у державі.

Нагадаємо, що раніше Мінцифри підписало меморандуми з Datagroup, Ericsson, Microsoft, криптовалютним фондом Stellar Development, інноваційним парком UNIT.City, венчурним фондом QPDigital.

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