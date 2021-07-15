Нардепи схвалили постанову про Бюджетну декларацію на 2022-24 роки

Верховна Рада ухвалила постанову про Бюджетну декларацію на 2022-24 роки, яка раніше була затверджена урядом.

Тепер Кабміну при підготовці проєкту бюджету на наступний рік та бюджетної декларації 2023-25 років потрібно вирішити питання збільшення доходів проєкту державного бюджету порівняно з відповідними показниками, передбаченими у Бюджетній декларації на 2022-2024 роки, з урахуванням:

вжиття заходів щодо погашення податкового боргу платників податків перед бюджетом, зниження рівня тіньової економіки;

стану розгляду і прийняття законопроектів, спрямованих на забезпечення збалансованості бюджетних надходжень;

розгляду разом з Національним банком України можливості збільшення планового показника коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України», на 2022 рік;

посилення державного контролю за цільовим використанням спеціальних дозволів на користування надрами, насамперед щодо видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, а також за повнотою і своєчасністю надходження відповідної рентної плати до державного бюджету, забезпечивши належну систему моніторингу обсягів видобутку та взаємодію між відповідними державними органами.

Нагадаємо, що у червні Кабінет міністрів вперше затвердив трирічну бюджетну декларацію. У 2020 році Верховна Рада дозволила Кабінету міністрів не подавати бюджетну декларацію на 2021-2023 роки у зв'язку з пандемією коронавірусу, тому перша трирічна бюджетна декларація припала на 2021 рік.

У документі зазначено показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.