Дорогу, яка веде до українсько-румунського кордону, розширять і відремонтують

У рамках «Великого будівництва» президента Володимира Зеленського автошлях Т-26-04 Чернівці – Герца – КПП «Дяківці», який веде до українсько-румунського кордону в Чернівецькій області, розширять та капітально відремонтують. Про це повідомила офіційна Facebook-сторінка Укравтодору.

Ремонтом охоплено ділянку завдовжки майже 5 кілометрів. Підрядна компанія «ШБУ-77» розширить проїзну частину і доведе дорогу до параметрів 4 категорії.

«Таким чином, після завершення земляних робіт ширина дороги збільшиться до 7 метрів», - йдеться в повідомленні.

Проєктом також передбачено влаштування на цій ділянці дороги двох шарів асфальтобетону, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, установлення знаків, бар’єрного огородження та впорядкування узбіч.

Крім цього, підрядники виконали посилення проміжної опори на 36-метровому мосту, що розташований на трасі.