Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Аваков підтвердив заяву про відставку
Аваков підтвердив заяву про відставку
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
ГоловнаЕкономікаДержава

Дорогу, яка веде до українсько-румунського кордону, розширять і відремонтують

Ремонтом охоплено ділянку завдовжки майже 5 кілометрів.

У рамках «Великого будівництва» президента Володимира Зеленського автошлях Т-26-04 Чернівці – Герца – КПП «Дяківці», який веде до українсько-румунського кордону в Чернівецькій області, розширять та капітально відремонтують. Про це повідомила офіційна Facebook-сторінка Укравтодору.

Ремонтом охоплено ділянку завдовжки майже 5 кілометрів. Підрядна компанія «ШБУ-77» розширить проїзну частину і доведе дорогу до параметрів 4 категорії.

«Таким чином, після завершення земляних робіт ширина дороги збільшиться до 7 метрів», - йдеться в повідомленні.

Проєктом також передбачено влаштування на цій ділянці дороги двох шарів асфальтобетону, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, установлення знаків, бар’єрного огородження та впорядкування узбіч.

Крім цього, підрядники виконали посилення проміжної опори на 36-метровому мосту, що розташований на трасі.

Нагадаємо, заступник голови Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко раніше повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також