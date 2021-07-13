Транш МВФ: Марченко розповів деталі переговорів у Вашингтоні

Міністр зазначив, що проводить "дуже хороші" переговори у Вашингтоні.

Міністр фінансів України Сергій Марченко висловив оптимістичні очікування щодо отримання Україною наступного траншу за програмою МВФ.

Про це він заявив у вівторок у Вашингтоні, коментуючи попередні результати переговорів з представниками Фонду й уряду США, повідомляє "Укрінформ".

"Я вважаю, що нам вдасться виконати всі наші зобов'язання за програмою МВФ і мати змогу продовжувати її, а також отримувати підтримку безпосередньо від Сполучених Штатів", - сказав Марченко.

У цьому зв’язку він зазначив, що проводить "дуже хороші" переговори у Вашингтоні, зокрема, з головою Європейського департаменту МВФ й представниками місії Фонду.

"Ми спілкуємося по всіх питаннях, які зараз перебувають на нашому порядку денному. Ми говоримо про наш прогрес, на мою думку, цього року ми маємо дуже хороший прогрес", - зауважив міністр.

На його переконання, Україна просунулася в реалізації реформи в правовій сфері на законодавчому рівні. Крім того, міністр заявив про суттєвий прогрес, досягнутий Україною на ринках газу, електропостачання, у фіскальній сфері.

За його словами, українська сторона інформує МВФ про зусилля щодо зміцнення незалежності НБУ, а також боротьби з корупцією.

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, після чого грошей держава не отримувала. Останній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

Раніше повідомлялося, що ключовими вимогами для отримання грошей є ухвалення закону про очищення Вищої ради правосуддя, конкурсний відбір голови НАБУ та встановлення тюремного покарання за недостовірні декларації.