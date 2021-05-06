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МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Серед основних тем дискусій залишаються збереження незалежності Нацбанку та продовження політики гнучкого обмінного курсу. 

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу
Фото: premiumtimesng.com

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання другого траншу за програмою stand-by. Наразі держава та Фонд продовжують перемовини, заявив представник МВФ Джері Райс на брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна"

"Дискусії тривають", - констатував він.

Райс нагадав, що серед основних тем залишаються збереження незалежності Нацбанку та продовження політики гнучкого обмінного курсу, середньострокова фіскальна стабільність, боротьба з корупцією і поліпшення корпоративного управління.

Нагадаємо, що 11 січня місія МВФ з першого перегляду програми stand-by для України відновила роботу. Попереднього разу місія в онлайн-режимі працювала у грудні. За результатами роботи місії очікувалося отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.

13 лютого місія завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено.

Після цього радник президента Олег Устенко повідомив, що Україна очікує на продовження співпраці з Фондом. Крім того, Україна хоче продовжити програму ще на пів року, щоб загальний термін складав не 18, а 24 місяці.

26 лютого МВФ назвав продуктивними дискусії з Україною, що відбулися під час роботи нещодавньої місії в грудні-лютому, проте констатував наявність низки невирішених питань і запропонував Україні надіслати свої пропозиції для продовження переговорів.

Україна очікує отримання чергового грошового траншу від Міжнародного валютного фонду в 2021 році. В Офісі президента розраховують на перший перегляд програми МВФ до липня. У цьому випадку кредитний транш буде виділений у вересні.

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