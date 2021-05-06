МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання другого траншу за програмою stand-by. Наразі держава та Фонд продовжують перемовини, заявив представник МВФ Джері Райс на брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Дискусії тривають", - констатував він.

Райс нагадав, що серед основних тем залишаються збереження незалежності Нацбанку та продовження політики гнучкого обмінного курсу, середньострокова фіскальна стабільність, боротьба з корупцією і поліпшення корпоративного управління.

Нагадаємо, що 11 січня місія МВФ з першого перегляду програми stand-by для України відновила роботу. Попереднього разу місія в онлайн-режимі працювала у грудні. За результатами роботи місії очікувалося отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.

13 лютого місія завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено.

Після цього радник президента Олег Устенко повідомив, що Україна очікує на продовження співпраці з Фондом. Крім того, Україна хоче продовжити програму ще на пів року, щоб загальний термін складав не 18, а 24 місяці.

26 лютого МВФ назвав продуктивними дискусії з Україною, що відбулися під час роботи нещодавньої місії в грудні-лютому, проте констатував наявність низки невирішених питань і запропонував Україні надіслати свої пропозиції для продовження переговорів.

Україна очікує отримання чергового грошового траншу від Міжнародного валютного фонду в 2021 році. В Офісі президента розраховують на перший перегляд програми МВФ до липня. У цьому випадку кредитний транш буде виділений у вересні.