Вітренко просить наглядову раду НАК допустити до роботи Бенша

Рік тому "Укрнафта" виступила проти введення Бенша в склад ради через його зв'язок з енергетичним підприємством сина Віктора Януковича.

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко просить наглядову раду НАК "Нафтогаз" запрошувати на всі наступні засідання члена цієї ради Роберта Бенша, який уже більше року не може долучитися до роботи через те, що не надав документи, необхідні для комплаєнсу.

Про це йдеться в повідомленні помічниці Вітренка Наталії Довгуші, відправленому до наглядової ради НАК, яке є у розпоряжденні LB.ua.

Крім того, в листі міститься прохання надати для вивчення всі затверджені наглядовою радою документи, які стосуються стратегії і політики компанії.

Бенш на звернення LB.ua відмовився від коментарів. Тим часом пресслужба НАК оприлюднила пресреліз, в якому йдеться про звернення Бенша щодо недопуску до виконання обов’язків всупереч міжнародним нормам та законодавству України.

У релізі зазначається, що Вітренко 6 травня отримав офіційне звернення від Бенша, громадянина США, який був призначений в якості представника держави в 2020 році та перепризначений урядом наприкінці квітня 2021 року.

"У своєму листі Роберт Бенш заперечує звинувачення в наявності «конфлікту інтересів», про який йдеться в оприлюдненому нещодавно листі трьох незалежних членів наглядової ради НАК на адресу Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Він повністю заперечує звинувачення, висловлені в цьому листі та висловлює здивування позицією голови наглядової ради Клер Споттісвуд (громадянки Великобританії). На його думку, саме голова наглядової ради та колишній голова правління порушували закон, не допускаючи Роберта Бенша до засідань наглядової ради. Пан Бенш стверджує, що не існує жодних документів, які підтверджують такі звинувачення, як і не існує жодних юридичних перешкод, які можуть зупинити виконання ним повноважень члена наглядової ради компанії", - йдеться у релізі.

У листі, про який іде мова, троє членів наглядової ради заявили про конлфікт інтересів у Бенша, який "складно врегулювати".

Вітренко зазначив, що шкодує про таку прикру ситуацію в роботі наглядової ради, "яка має докладати всіх зусиль до ефективної роботи в інтересах національної компанії та народу України".

"Ми проведемо ретельний аналіз ситуації та аргументів, і після цього зможемо сформувати позицію компанії та відповісти на звернення пана Бенша", — прокоментував текст листа Юрій Вітренко.

Бенш був призначений членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" в березні 2020 року. Однак після цього в компанії "Укрнафта" заявили, що Бенш має конфлікт інтересів, оскільки за ймовірного впливу Бенша на користь підконтрольної йому компанії-нерезидента з "Укрнафти" стягнули $145,7 млн.

Окрім цього, за даними ЗМІ, Бенш був, і, ймовірно, залишається номінальним розпорядником активів підприємств в сфері енергетики сина колишнього президента України Віктора Януковича.