​Правозахисники закликали найбагатші країни поділитися технологіями виробництва вакцин проти ковіду

"Ці вакцини є світовим суспільним благом, яке повинно бути доступним кожному та скрізь".

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає найбагатші країни поділитися з менш заможними рецептами та технологіями з виробництва вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву організації.

"У середньому 7 із 10 громадян країн G7 вважають, що їхні уряди повинні змусити великі фармацевтичні компанії ділитися ноу-хау вакцин. Уряди країн G7 все ще відкидають можливість відмовитися від інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19, незважаючи на широку громадську підтримку", - заявляють правозахисники.

У заяві наголошується, що фармацевтичні компанії повинні отримувати справедливу компенсацію за розробку вакцин, але не повинні мати монополію на їх виробництво.

"Громадськість не хоче, щоб великі фармацевтичні компанії мали монополію на вакцини, розроблені здебільшого за державні кошти. Ці вакцини є світовим суспільним благом, яке повинно бути доступним кожному та скрізь. Це є очевидним для громадськості країн G7, але політичні лідери ховають голови в пісок, поки люди гинуть навколо них", - зазначив старший менеджер з питань кампанії та політики в Global Justice Now Хайді Чоу.

Понад 100 країн на чолі з Індією та Південною Африкою підтримали в СОТ тимчасову відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19, але ця пропозиція була заблокована країнами, включаючи США, Великобританію, Японію, Канаду та ЄС.

Наразі фармацевтичні компанії відмовляються ділитися своїми ноу-хау. Жодна компанія з успішною вакциною не приєдналася до механізму Світової організації охорони здоров’я COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), яка була створена для сприяння обміну проєктами вакцин та методів лікування.

У квітні 175 колишніх світових лідерів та лауреатів Нобелівської премії закликали президента США Джо Байдена підтримати тимчасову відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організаціяї охорони здоров'я, через вакцинацію проти ковіду в 50 країнах відклали щеплення від інших захворювань. У ВООЗ також заявляли, що вимагати щеплення у людей, які не можуть його зробити, - несправедливо.