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На Сейшелах, попри найвищий у світі рівень вакцинації від ковіду, відновився ріст захворюваності

Збільшення кількості випадків не пояснюється.

На Сейшелах, попри найвищий у світі рівень вакцинації від ковіду, відновився ріст захворюваності
Фото: politico.eu

На Сейшельських Островах, попри найвищий у світі рівень вакцинації від ковіду, відновився ріст захворюваності. У вівторок, 4 травня, там оголосили про запровадження нових карантинних обмежень.

Про це повідомляє Seychelles News Agency і Bloomberg.

Місцева влада вирішила на три тижні закрити всі школи та заборонити спортивні заходи.

Подібні обмежувальні заходи, що включають також заборону на прийом гостей та раннє закриття барів і ресторанів, востаннє вводилися в кінці 2020 року. З тих пір Сейшельські Острови стали світовим лідером у щепленні від коронавірусу - там повністю вакцинували більше 62% дорослого населення. Для порівняння, у Ізраїлі цей показник становить десь 56%, а в Україні хочуть вакцинувати 70%.

"Незважаючи на надзвичайні зусилля, які ми докладаємо, ситуація з ковідом у нашій країні є критичною, за останній тиждень зафіксовано багато нових випадків", - сказала у понеділок на пресконференції міністр охорони здоров'я Сейшел Пеггі Відо.

Протягом 29 квітня - 1 травня у країні виявили 497 нових випадків захворювання - це майже десята частина від усіх випадків до того. Причина зростання захворюваності не пояснюється.

Загалом на островах, за останніми даними, виявили 6 373 випадки коронавірусної хвороби, померли 28 осіб, а 5 277 вже вилікувалися.

"Тенденція іде до зростання. Ми не знаємо, скільки вона триватиме, але це буде залежати від того, які заходи будуть вживатися і як ці заходи поважатимуться", - сказав керівник центру громадського здоров'я Сейшел Джуд Гедеон.

Зараз на островах хворіє близько тисячі людей (як місцевих жителів, так і іноземців), з них 65% - або не вакциновані, або щеплені однією дозою. В той же час решта отримали обидві дози. На островах починали вакцинацію китайськими вакцинами, отриманими у якості пожертви від уряду ОАЕ, але з тих пір придбали й інші препарати.

Населення Сейшел становить близько 98 тисяч осіб.

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