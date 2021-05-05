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​Трамп запустив особисту соцмережу на своєму сайті

Колишній президент США отримав власний "твіттер".

​Трамп запустив особисту соцмережу на своєму сайті
Фото: donaldjtrump.com

Колишній президент США Дональд Трамп, якого забанили на Twitter і Facebook, 4 травня запустив власну соцмережу на своєму сайті www.DonaldJTrump.com/desk.

Про це повідомило американське видання Fox News.

Соцмережа Трампа - це подібна на Twitter стрічка, де він може писати повідомлення, публікувати зображення та відео.

"В часи мовчання і брехні постає маяк свободи, місце для вільного та безпечного спілкування - прямо зі столу Дональда Дж. Трампа", - йдеться у відео, опублікованому в останньому пості Трампа на цій сторінці.

Технологічною основою для особистої соцмережі Трампа є цифрова система Campaign Nucleus, "створена для ефективного управління політичними кампаніями та організаціями". Її створив колишній представник команди Трампа Бред Парскейл.

Вона дозволяє Трампу створювати повідомлення, а його прихильниками - перепощувати їх у Twitter і Facebook. Можливості коментувати повідомлення Трампа поки що немає.

"Це просто односторонній зв'язок. Система дозволяє Трампу спілкувати зі своїми послідовниками", - розказало телеканалу одне із поінформованих джерел.

На сайті можна залишити свій номер телефону і електронну пошту, щоб отримувати сповіщення про нові публікації від Трампа.

Нагадаємо, що 9 січня Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію. У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та в "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими".

Перед тим його заблокували і у Facebook, але цей бан не довічний.

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