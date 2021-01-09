Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа, який вже планує користуватися новою соцмережею

Адміністрація соцмережі Twitter безстроково заблокувала персональну сторінку діючого президента США Дональда Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію, у результаті якого загинуло 5 людей.

“Після ретельного вивчення останніх твітів з облікового запису @realDonaldTrump і контексту навколо них ми назавжди заблокували обліковий запис через ризик подальшого підбурювання до насильства”, – йдеться у повідомленні адміністраторів мережі.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

Раніше Twitter заблокував сторінку Трампа на 12 годин – після закликів до акції протесту під будівлею Конгресу США, так само як Facebok і Instagram.

У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та у "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими", пише Німецька хвиля.

Для цього він використав офіційну сторінку президента США, якою він майже не користувався протягом часу перебування на цій посаді. Утім, ці повідомлення також були швидко видалені.

Водночас Трамп може почати користуватися новою соцмережею Parler, яка стає все більш популярною серед його прихильників. При цьому Google вже призупинив роботу Parler у власному магазині додатків через поширення у ньому публікацій, спрямованих на "підбурювання триваючого насильства в США''.

Зі свого боку Apple видала попередження цій соцмережі і дала їй 24 години, щоб виправити ситуацію.

У відповідь на ці кроки генеральний директор Parler Джон Матце заявив у своєму дописі, що компанія "не піддасться політично мотивованим компаніям", а також особам, "які ненавидять свободу слова''.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Унаслідок заворушень загинуло 5 осіб, зокрема поліцейський Капітолію.

Після заворушень у Вашингтоні два міністри уряду Трампа заявили про відставку.